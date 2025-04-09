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Gözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildi

Gözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildi

09:239/04/2025, Çarşamba
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DEM heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
DEM heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta içinde DEM Parti heyetiyle bir araya geleceği duyurulmuştu. Görüşmenin bugün veya yarın yapılması öngörülüyor.

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, kritik görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

DEM Parti, Cumhurbaşkanlığı'ndan verilecek randevuyu bekliyor.


İmralı'ya 4'üncü ziyaret


DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.


Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.


PKK'ya 'kendini feshet' çağrısı


Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.




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