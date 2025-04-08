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AK Parti Kadın Kolları Ramazan’da 4.5 milyon kişiye ulaştı

AK Parti Kadın Kolları Ramazan’da 4.5 milyon kişiye ulaştı

17:298/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Kadın Kolları, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki temsilcisi oldu.
AK Parti Kadın Kolları, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki temsilcisi oldu.

AK Parti Kadın Kolları, birlik, dayanışma ve hizmet anlayışıyla Ramazan ayı boyunca 81 ilde sahaya indi. Teşkilat mensupları tarafından düzenlenen programlarla Türkiye genelinde 4.5 milyon kişiye ulaşıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen tüm iftar programlarını “Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı” adıyla ortak bir çatı etrafında buluşturdu. Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında geniş katılımlı buluşmalar düzenlendi.


Özellikle depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm bölgelerde teşkilat toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirilirken; şehit yakınları, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma içinde olundu. Sokak iftarlarından müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle yapılan buluşmalara kadar çeşitlenen organizasyonlarla farklı kitlelere ulaşıldı.


AK Parti Kadın Kolları, Ramazan ayı boyunca gösterdiği yüksek tempolu çalışmalarıyla hem gönüllere dokundu hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki temsilcisi oldu.



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