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AK Parti tam kadro sahada

AK Parti tam kadro sahada

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan ayında sahaya inme talimatı ile AK Parti, kapsamlı bir saha çalışması yaptı.

Talimat kapsamında AK Parti teşkilatı, bakanlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri sahada vatandaş ziyaretleri yapıyor. Parti, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ve bakanlar illerde iftar ve sahur programlarına katılıyor. Bayram da da kapı kapı dolaşarak bayram ziyaretleri yapılacak. Ankara’da 8, İstanbul’da 11, Şanlıurfa’da ise 6 MKYK üyesi sahada dönüşümlü olarak görev yapıyor. Parti kaynakları, bu yoğun saha çalışmasının toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurmayı hedeflediğini belirtiyor.



#AK Parti
#İftar
#Siyaset
#Toplum

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