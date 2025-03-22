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AK Parti Genel Merkez'de yeni atama

AK Parti Genel Merkez'de yeni atama

14:3322/03/2025, Cumartesi
IHA
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İshak Gazel, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı
İshak Gazel, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı

AK Parti önceki dönem Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, parti tüzüğünün 79. maddesi kapsamında yapılan atamalarla, Kütahya eski Milletvekili İshak Gazel'in yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Isparta Milletvekili Recep Özel de Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Avukat İshak Gazel, AK Parti'den 25., 26. ve 27. dönem Kütahya milletvekili olarak görev yapmıştı.



#İshak Gazel
#AK Parti
#Erdoğan

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