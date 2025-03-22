AK Parti Genel Merkez'de yeni atama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, parti tüzüğünün 79. maddesi kapsamında yapılan atamalarla, Kütahya eski Milletvekili İshak Gazel'in yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Isparta Milletvekili Recep Özel de Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Avukat İshak Gazel, AK Parti'den 25., 26. ve 27. dönem Kütahya milletvekili olarak görev yapmıştı.