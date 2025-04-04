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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bahçeli paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bahçeli paylaşımı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:144/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ömer Çelik - Devlet Bahçeli.
Ömer Çelik - Devlet Bahçeli.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeniden mesaiye başlamasına ilişkin paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeniden görevine başlaması dolayısıyla bir mesaj paylaşarak geçmiş olsun temennilerini iletti.



Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, “terörsüz Türkiye” ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir.

Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı’mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir.

Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz."





#Ömer Çelik
#AK Parti
#Devlet Bahçeli

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