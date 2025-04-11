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Diplomasi Forumu başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Diplomasi Forumu başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

00:5211/04/2025, Cuma
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu dünya liderlerini ağırlamaya hazır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu dünya liderlerini ağırlamaya hazır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından Antalya Havalimanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından Antalya Havalimanında karşılandı.

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen Antalya Diplomasi Forumu Belek'teki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.



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