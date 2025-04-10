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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı

07:2210/04/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. İşte rektör atama yapılan üniversiteler...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı.

YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.

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