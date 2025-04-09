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Endonezya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Erdoğan'ın davetlisi olarak geliyor

Endonezya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Erdoğan'ın davetlisi olarak geliyor

15:259/04/2025, Çarşamba
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Subianto'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti.
Subianto'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.


Yarın Türkiye'de olacak


Altun, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini açıkladı.


Görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların ele alınması, güncel bölgesel ve küresel konularda görüşülmesi bekleniyor.



Antalya diplomasi forumuna katılacak


Altun, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na da katılmasını öngördüklerini söyledi.


Fahrettin Altun mesajında,
''Bu ziyaretin, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacağına inanıyoruz''
mesajına yer verdi.


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