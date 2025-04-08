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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

11:498/04/2025, Salı
AA
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Prabowo Subianto'nun Genel Kurula hitap edeceği toplantıyı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
Prabowo Subianto'nun Genel Kurula hitap edeceği toplantıyı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulunun 10 Nisan Perşembe günkü oturumuna katılacak.

Oturum öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile baş başa görüşecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, görüşmenin ardından Genel Kurulun oturumuna katılarak milletvekillerine hitap edecek. Bu oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek.

Genel Kurulun saat 14.00'te başlayacak oturumunda ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşacak. Daha sonra Kurtulmuş, Subianto'ya söz verecek.

Subianto'nun, milletvekillerine hitap edeceği oturum dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturuma katılarak Genel Kurul Salonu'nda Subianto'nun konuşmasını dinlemesi bekleniyor.

Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve gazeteciler davet edilecek.



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