Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

Oturum öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile baş başa görüşecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, görüşmenin ardından Genel Kurulun oturumuna katılarak milletvekillerine hitap edecek. Bu oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek.