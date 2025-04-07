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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

20:007/04/2025, الإثنين
IHA
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Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkezi kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Bakan Güler, mevkidaşını parti genel merkezinden uğurladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İtalya Savunma Bakanı
#Guido Crosetto

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