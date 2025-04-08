Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri Yunan medyasını rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Trump’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar, bugün dünya medyasında geniş yankı buldu. Uluslararası haber ajansları ve İsrail basını, Trump'ın "arabuluculuk" önerisine dikkat çekerken, Yunan medyasında ise endişe ve rahatsızlık öne çıktı. Yunan basını, "Trump, Netanyahu'nun önünde Erdoğan'ı övdü" manşetini atarken, Beyaz Saray’daki buluşmadan iki kritik mesaj çıktığını vurguladı: Bunlardan biri İran’a yönelik tutum, diğeri ise Trump’ın Erdoğan’a verdiği güçlü destek oldu.
Trump'ın açıklamaları dünya gündeminde
Dün gece Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. AFP haber ajansı okuyucularına servis ettiği haberinde "Beyaz Saray'da kilit müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan ABD başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan “harika ilişkilerini” müzakereler için bir fırsat olarak öne çıkardı" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamaları İsrail basınının da öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Times of Israel, "Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti ve "Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı" diye yazdı.
"Trump'ın Erdoğan'la ilişkisi Netanyahu için çetrefilli bir konu"
ABD merkezli The Hill gazetesine göre Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri Netanyahu için 'çetrefilli bir konu'
Gazete haberinde Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdiğini Trump'ın ise ona "Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." cevabı verdiğini yazdı.
"Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü"
Yunan medyası ise Trump'ın Erdoğan'la ilgili açıklamalarından rahatsız olmuş görünüyor. Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullanırken To BHMA gazetesi ise ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.
"Trump-Erdoğan arasındaki siyasi yakınlaşma endişeleri artırdı"
To BHMA'nın haberinde "Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme iki önemli sonucu ortaya koydu: Birincisi ABD ile İran arasında üst düzey doğrudan diyaloğun önümüzdeki Cumartesi günü yeniden başlaması, diğeri ise ABD Başkanı'nın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamalarının tonunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkisinin altını çizdiğini belirten gazete ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu belirtti.