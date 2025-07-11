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Silah bırakma öncesi Terörsüz Türkiye zirvesi

Silah bırakma öncesi Terörsüz Türkiye zirvesi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP Lider Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
MHP Lider Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlayacağı günün arifesinde gerçekleşen görüşmede “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen durum ele alındı.

Terör örgütü PKK’nın bugün silah bırakması planlanırken sürecin mimarları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren “Terörsüz Türkiye” zirvesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ekim’de yeni yasama yılının açılışında yaptığı ‘iç cepheyi güçlendirme’ çağrısının ardından Bahçeli de 22 Ekim’de yaptığı grup konuşmasında tarihi çağrıyı yapmıştı. Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Meclis’te bir konuşma yaparak örgütü feshettiğini açıklamasını istemişti. Erdoğan ve Bahçeli, dün yaptıkları görüşmede 1 Ekim 2024’ten itibaren gelinen süreç hakkında istişarelerde bulundu.

YOL HARİTASINI KONUŞTULAR

Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak ziyaretleri hakkında Cumhur İttifakı ortağını bilgilendirdi. İki lider silahların nasıl teslim edileceğine yönelik değerlendirmeler yaptı. Erdoğan ve Bahçeli silahların bırakılmasının ardından başlayacak yeni sürece ilişkin

yol haritası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, önceki gün grup toplantısında Bahçeli ile birlikte yeni bir müjde açıklayacaklarını duyurmuştu. Bu konu da liderlerin gündemindeydi.



#Terörsüz Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
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