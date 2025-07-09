"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım."