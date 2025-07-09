Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım."
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