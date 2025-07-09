Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Tarihi müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda, şehit olan 12 asker için üzüntülerini dile getiren Erdoğan, "Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti" diyerek terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, parti içindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Kıymetli misafirler her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son günlerde hadsiz saldırıların muhatabı olan AK Gençliği çoşkularında genç arkadaşlarımı bugün özellikle selamlıyorum. Gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."





"12 kahramanımız için derin üzüntü içerisindeyiz"





"Grup toplantımızı şehit olan 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içinde gerçekleştiriyoruz. Arama tarama faaliyetinde yoğun metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden 12'si maalesef şehit oldu. Şehitlerimize sonsuz rahmet niyaz ediyorum. Kuran'ı Kerim bize şehitlerimizin ölmediğini yaşadığını Allah katında rızıklandırıldıklarını müjdeliyor. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular. Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanların nice anısı, örnek alınacak nice hikayesi var. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor her birinin gözlerinden öpüyorum. Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti. "





"Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz."





"Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge amacına ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad ederek, fedakarlıkların boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Şehitlerimizin değerlerinin rehberliğinde Türkiye'yi yarım asırlık musibetten kurtarıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak. "





"Sayın Pervin Buldan ile Mithar Sancar’ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz."









"İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz."





"Son grup toplantımızdan bu yana ülke gündemini meşgul eden iki konuya değinmek istiyorum. 1387’si ormanlık alanda 1895’si orman dışı alanlarda 3282 yangın bu yıl şehirlerimizi etkisi altına aldı. Yılbaşından itibaren çıkan yangınların dörtte biri son 13 günde meydana geldi. 20 büyük yangına karşı amansız mücadele verdik. "





"Bir karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir"





"2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik. Tarım yasaklanacak çiftçi ekemeyecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. Bir karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir. "









"AK Parti Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi"





"CHP’nın hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir. Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 kasım ayından beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz iyi tanırız. Bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük. Seçimlerin tamamında AK Parti Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi."





"Tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler"





"6’lı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük. Seçim kazanmadan Bay Kemal’e şirinlik yapan kapı kollarını da hezimete uğrattık. Anketlere göre tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler."





"Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın değerinde 5 yıl kazandırmakla kalmamşış milletimizin istikbalini de kurtarmışız. Bu partinin başında bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan zat meyhane ağzıyla bağırıyor. Bir sonraki kürsüde söylediklerinin tersi zırvaları arka arkaya sıralıyor. Konuşmalarında mantık örgüsü hak getire. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor."





"Halk partisi olmuş haraç partisi"





"Bu pespayeliğinde gerisinde utanç verici başka bir tablo var. Yargı gelmiş geçmiş en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin rüşvet alanların hepsi CHP’li. Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları deşifre olmaya başladı. Gazete ve tvlere yansıyanları görmüşsünüzdür. TOKİ ile yarışacak vizyon projemiz dedikleri kooperatif skandalında hakkını mahkemede arayanlar da CHP’lilerden oluşuyor. İnşaat aşamasındayken demirden çaldıkları için skandal patlak veriyor. Söz konusu kooperatif CHP’nin örnek gösterdiği bir proje. Halk partisi olmuş haraç partisi. "









"Baklavayı da kirlettiler"





"Yargının tek yaptığı önüne gelen şikayetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz. CHP rüşvet alınırken suçüstü yapılan bir olayı bile utanmadan bize mal etmeye çalışıyor. Gözaltı olunca hemen siyasi operasyon dediler. Şimdi genel başkanı çıkmış şok oldum diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun. Bunlar ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir."





"Tıpış tıpış hesap vereceksiniz"





"CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. CHP hırsıza yolsuza sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir ama devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz. İster valizde ister baklava kurumu olsun rüşvet aldıysanız yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz. Mecazen diyerek onları rahatlatalım telef olup gittiler. Biz milletimizin desteğiyle mücadeleye devam ediyoruz. Bizi engellemek için kumpastan darbeye kadar her yolu denediler. Aldıkları sınırsız uluslararası desteğe rağmen başaramadılar."





"Seçim 2028'de, milletin böyle bir gündemi yok"





"Haksızlıklar ve milli iradeyi hedef alan alçak saldırılar karşısında tavrımız hep böyle oldu. Demokratik sistem içinde meşruiyetten ayrılmadan mücadelemizi sabırla yürüttük. Son dönemde çıkardıkları gürültüde aynı aklı görüyoruz. Batılı ülkelere Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz diyecek kadar alçalabileceklerine şahit olduk. Bir süredir sandıkta sandık deyip duruyor. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında mahalli idareler seçimi 2029 yılında yapılacak Bay Özgür."









"Takvimde parmağını rastgele bir tarihe bastırıp seçim yapılsın demek sizin hayaliniz olabilir ama milletin öyle bir derdi yok. Milletin seçim diye gündemi yok. Bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Cezaevlerinden meclise tünel kazma işi siyasetin işi değildir. Dünyanın pek çok yerinde hayata geçirilen sözde devrimleri ve ardından gelen felaketleri takip ettik. Maruz kaldığımız tüm tehdit ve saldırılarda milletimizle beraberliğimize sahip çıktık. CHP üzerinden yürütülmeye çalışılan projeyi de sahiplerinin başına çalacağız."





"Oluşturulan kargaşa ortamlarının neyi amaçladığını biliyoruz"





"Önümüzde Gezi olaylarında ilk ipuçlarını gördüğümüz FETÖ kumpaslarıyla şekillenen Covid kriziyle iyice ağırlaşan 2023 seçim sonuçlarıyla taktik değiştiren bir ekonomik Türkiye fotoğrafı var. Her kaos ve darbe girişimine mutlaka ekonomik saldırılar eşlik etmiştir. Tüm araçlar kullanılarak oluşturulan kargaşa ortamlarının neyi amaçladığını biliyoruz. Tedbirleri aldık. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doların üzerindedir. İstanbul merkezli rüşvet çarkının maliyetinin 10 milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından emin olabilirsiniz."





"Genel Kurul çalışmalarında yasama yılının sonuna yaklaşıyoruz. Oldukça yoğun geçen bir takvimi tamamlıyoruz. Muhalefetin Meclisi engelleme girişimine rağmen tüm mesainizi tahsis ettiniz. Milletin emanetine sahip çıktınız. Meclis tatile girene kadar çalışacak ve gündemdeki 4 kanun teklifinin de yasalaşmasını sağlayacağız."



