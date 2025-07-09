Dışişleri Bakanı Fidan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar: Bir ilk olacak

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Dar ile İslamabad'da bir araya geldi. Dar, Türkiye ile Pakistan'ın ekonomiden eğiteme kadar farklı alanlarda ortak projeler üzerinde çalıştığını belirterek, "Bütün bu çalışmalar Üst Düzey stratejik İş Birliği Konseyi'nin çalışmalarını sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde değerlendirmemizi sağlayacak. Her iki ülkenin ilişkisi son derece önemli seviyede" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Değerli basın mensupları, bugün İslamabad'da Milli Savunma Bakanı'mız Yaşar Güler ile beraber çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmekteyiz. Sayın Dar'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Öğleden sonra Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edileceğiz." ifadelerini kullanırken Pakistan'la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını da açıkladı.