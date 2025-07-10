Bağdat’ta Terörsüz Türkiye zirvesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat’ta ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi çerçevesinde sınır güvenliği ve terörle mücadelede atılacak ortak adımları görüştü. Kalın’ın Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı görüşmelerde bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi gündeme geldi. Irak yönetimi, Türkiye’ye tam destek sundu. Kalın, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ile de bir araya geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Bağdat’ta Iraklı üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde başta “Terörsüz Türkiye” olmak üzere sınır güvenliği, bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi ve atılacak ortak adımlar gündeme geldi. Irak yönetimi, Türkiye’ye tam destek sundu. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanları ile iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI DA GÜNDEMDE
Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia es-Sudani ile görüşen Kalın, ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile bir araya geldi. Görüşmeye Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti. Kalın ayrıca Savunma Bakanı Sabit Bişar, İstihbarat Başkanı Hamid Şatri, Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile de görüştü. Kalın’ın temaslarında, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar da gündeme geldi. Taraflar, ateşkes sürecine ilişkin son durumu ele aldı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu ve ITC yöneticileriyle de bir araya gelen Kalın, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki güvenlik durumu ve seçim hazırlıklarına ilişkin de bilgi aldı.
Kurtulmuş’a sunum
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u dün MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti. Kalın, Kurtulmuş’a Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de süreç kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret ederek, yeni dönemde seçilmesi vesilesiyle başarı dileklerini iletti.