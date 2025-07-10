Bağdat’ta Terörsüz Türkiye zirvesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Bağdat’ta Iraklı üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde başta “Terörsüz Türkiye” olmak üzere sınır güvenliği, bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi ve atılacak ortak adımlar gündeme geldi. Irak yönetimi, Türkiye’ye tam destek sundu. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanları ile iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia es-Sudani ile görüşen Kalın, ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile bir araya geldi. Görüşmeye Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti. Kalın ayrıca Savunma Bakanı Sabit Bişar, İstihbarat Başkanı Hamid Şatri, Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile de görüştü. Kalın’ın temaslarında, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar da gündeme geldi. Taraflar, ateşkes sürecine ilişkin son durumu ele aldı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu ve ITC yöneticileriyle de bir araya gelen Kalın, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki güvenlik durumu ve seçim hazırlıklarına ilişkin de bilgi aldı.