TBMM Başkanı Kurtulmuş MİT Başkanı Kalın'ı kabul edecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar hızlanıyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın saat 16:00'da MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul edecek. Gündemde Meclis’te kurulması planlanan komisyon olacak.
Terörsüz Türkiye'de gözler terör örgütünün silah bırakmaya başlama aşamasına çevrilmişken Meclis’te kurulması planlanan komisyon gündemiyle MİT Başkanı İbrahim Kalın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir araya gelecek.
Kurtulmuş Kalın'ı kabul edecek
Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis Başkanı partileri ziyaret etmiş, ardından partilerden yazılı önerilerini istemişti. Öneriler toplandı, Başkanlık çalışmalarını yürütüyor.
Ne olmuştu?
27 Şubat’ta İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısının ardından, terör örgütü PKK Mayıs ayı başında kongresini toplayarak fesih kararı almıştı. Gözler PKK’nın silah bırakma aşamasına çevrilmişken, MHP Lideri Bahçeli’den Meclis’te "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması önerisi geldi. MHP ilk olarak bu komisyonun ismini "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" olarak gündeme getirmişti. Kurulacak komisyonun adı henüz netleşmedi.