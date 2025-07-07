Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alındı.





Kabulden ilk kareler





DEM HEYETİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti görüşmesinin ardından ilk açıklama geldi;

“DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.”





Kabulden ilk kareler

Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar 6 Temmuz Pazar günü İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti.

Kabulden ilk kareler

İmralı heyetini ikinci kez kabul etti

DEM Parti’nin İmralı heyeti en son 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, merhum Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Önder'in yerine heyet üyeliğine getirilen Mithat Sancar, ilk kez Erdoğan'la yapılan görüşmede yer aldı. Kabulden ilk kareler









DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bu haftayı işaret ederek terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını ifade etmişti. Doğan, bu olayın Irak’ın Erbil ve Süleymaniye bölgelerinde gerçekleşebileceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın ardından Ankara'da ‘Terörsüz Türkiye’ trafiği hızlandı.









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, DEM Parti heyetiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuya dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın silah bırakma görüntülerinin 'Yakında' olduğunu ifade etmişti. Terörsüz Türkiye konusuna ilişkin gelen raporların süreci destekliğini belirten Erdoğan, milletvekillerine, PKK'dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini belirterek, örgütün elindeki silahların envanterinin oluşturulduğunu ve teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak, imha edileceğini söyledi.











