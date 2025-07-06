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DEM Parti İmralı ziyaretini tamamladı

DEM Parti İmralı ziyaretini tamamladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:056/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Mithat Sancar - Pervin Buldan.
Mithat Sancar - Pervin Buldan.

Büyük bir titizlikle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın kısa bir süre sonra silah bırakacağı belirtilirken, DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin kritik adım atıldı. Silahların bırakılması gündemdeyken öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.


DEM Parti Öcalan ile görüştü


DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti.


Heyette bulunan Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet görüşmenin ardından İmralı'dan ayrıldı.


DEM Parti'den 2,5 saat süren görüşmeye dair yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.


PKK silah bırakacak mı?


Öte yandan terör örgütü PKK'nın 1 hafta içerisinde Erbil ve Süleymaniye'de silah bırakması bekleniyor.


DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında
"Yeni aşamaya geçiyoruz. Bizimle paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz"
diye konuşmuştu.


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