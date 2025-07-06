DEM Parti İmralı ziyaretini tamamladı

Büyük bir titizlikle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın kısa bir süre sonra silah bırakacağı belirtilirken, DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin kritik adım atıldı. Silahların bırakılması gündemdeyken öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.
DEM Parti Öcalan ile görüştü
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti.
Heyette bulunan Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet görüşmenin ardından İmralı'dan ayrıldı.
DEM Parti'den 2,5 saat süren görüşmeye dair yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.
PKK silah bırakacak mı?
Öte yandan terör örgütü PKK'nın 1 hafta içerisinde Erbil ve Süleymaniye'de silah bırakması bekleniyor.