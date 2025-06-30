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DEM Parti: Bir kez daha İmralı'ya gideceğiz

DEM Parti: Bir kez daha İmralı'ya gideceğiz

17:2230/06/2025, Pazartesi
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Sezai Temelli
Sezai Temelli

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Pervin Buldan’ın, 8-9’unda Cumhurbaşkanı ve siyasi partilerle görüştükten sonra İmralı’ya gitmeyi planladıklarını söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüşlerini paylaştı. Temelli, daha önceki açıklamalarında da komisyon çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini hatırlattı.


DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli,
"Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileteceğiz. Kendileri, partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, komisyonu hayata geçirecek diye bekliyoruz."
sözlerini sarf etti.

PKK ne zaman silah bırakacak?


Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, bir basın yayın kuruluşunda, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yayımlanan habere ilişkin
, "Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor.
" ifadesini kullandı.

Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruya ise
"Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanı'yla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek.
" yanıtını verdi.



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