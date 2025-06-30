DEM Parti: Bir kez daha İmralı'ya gideceğiz

"Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanı'yla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek.