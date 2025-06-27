DEM Parti Bahçeli'yle de görüşecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar, önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceklerini açıkladı. Ziyaret takvimini henüz belirlemediklerini söyleyen Buldan, görüşmelerin ardından İmralı’da Öcalan’ı ziyaret edeceklerini ifade etti.