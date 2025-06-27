Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
DEM Parti Bahçeli'yle de görüşecek

DEM Parti Bahçeli'yle de görüşecek

04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. Meclis Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar, önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceklerini açıkladı. Ziyaret takvimini henüz belirlemediklerini söyleyen Buldan, görüşmelerin ardından İmralı’da Öcalan’ı ziyaret edeceklerini ifade etti.



#Terörsüz Türkiye
#Numan Kurtulmuş
#DEM Parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en ucuz şehirleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye'den hangi şehir listede?