Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan AK Parti'nin Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üçüncü kez bir araya geldi. Komisyonun yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. İlk aşamada partinin daha önce yeni anayasa konusunda yaptığı çalıştaylar, yapılan taslak çalışmalar derlenecek. Arkasından da sivil toplum ve akademisyenlerin yeni anayasa konusundaki görüşleri alınacak.