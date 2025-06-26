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Anayasa Komisyonu Beştepe'de toplandı

Anayasa Komisyonu Beştepe'de toplandı

11:0926/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan AK Parti Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

AK Parti, yeni anayasa çalışmaları için oluşturulan komisyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı.


Anayasa Komisyonu 3. kez Beştepe'de toplandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan AK Parti'nin Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üçüncü kez bir araya geldi. Komisyonun yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. İlk aşamada partinin daha önce yeni anayasa konusunda yaptığı çalıştaylar, yapılan taslak çalışmalar derlenecek. Arkasından da sivil toplum ve akademisyenlerin yeni anayasa konusundaki görüşleri alınacak.


KOMİSYONDA KİMLER YER ALIYOR?


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alıyor.




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#AK Parti Anayasa Komisyonu
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