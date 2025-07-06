Cumhurbaşkanı Erdoğan - DEM görüşmesinin tarihi belli oldu

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması öncesi DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na gitti.

Öcalan'ın önümüzdeki günlerde terör örgütünün silah bırakmasına dönük yeni bir çağrı yapması beklenirken kritik görüşmenin de tarihi netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın DEM Parti heyetini kabul edecek. Beştepe'de yapılacak görüşmede DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak. DEM daha sonra Meclis'i de bilgilendirecek.