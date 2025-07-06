Cumhurbaşkanı Erdoğan - DEM görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 15'te Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edeceği belirtildi.
Terörsüz Türkiye sürecinde peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakması öncesi DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na gitti.
Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Öcalan'ın avukatı Özgür Faik Erol yer aldı.
Erdoğan-DEM görüşmesi yarın
Öcalan'ın önümüzdeki günlerde terör örgütünün silah bırakmasına dönük yeni bir çağrı yapması beklenirken kritik görüşmenin de tarihi netleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın DEM Parti heyetini kabul edecek. Beştepe'de yapılacak görüşmede DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak. DEM daha sonra Meclis'i de bilgilendirecek.