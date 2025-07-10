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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Gözler Cumartesi günü verilecek tarihi müjdeye çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Gözler Cumartesi günü verilecek tarihi müjdeye çevrildi

Tuba Fıçıcı
16:5910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi sabahı kamuoyuna “tarihi” bir açıklama yapacağını duyurdu. Çelik’in açıklamaları sonrası gözler cumartesi gününe çevrilirken, Erdoğan’ın ne açıklayacağı merak konusu oldu.

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin peş peşe gelişmeler yaşanırken geçtiğimiz gün canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı. Açıklamanın içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmazken, kulislerde olası başlıklar konuşulmaya başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi müjdeyi vereceğiz


Dün (9 Temmuz) AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik mesajlar verdi.



Erdoğan açıklamasında
"İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, işbirliği ve eş güdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah'ın izniyle, yine birlikte vereceğiz"
ifadelerini kullandı.


Kamuoyu nefesini tuttu


Öte yandan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.



Terörsüz Türkiye


Açıklamanın zamanlaması ve içerik beklentisi özellikle “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilişkilendiriliyor. PKK’nın cuma günü silah bırakacağı bilinirken, Erdoğan’ın konuşmasının bu sürece dair önemli mesajlar içerebileceği öngörüler arasında yer alıyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
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