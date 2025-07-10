Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Gözler Cumartesi günü verilecek tarihi müjdeye çevrildi

Erdoğan açıklamasında

"İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, işbirliği ve eş güdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah'ın izniyle, yine birlikte vereceğiz"