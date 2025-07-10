86 yıllık hasrete son veren imzanın yıldönümü: Ayasofya Camii tam 5 yıl önce ibadete açıldı

86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imza ile ibadete açıldı.





Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla camiden müzeye dönüştürülmesini oy birliğiyle iptal etmesiyle, Ayasofya’nın ibadete açılmasının önündeki engel kaldırıldı.









86 yıllık hasret sona erdi





Ayasofya, 532 ile 537 yılları arasında İmparator I. Justinianus’un, başkenti yeniden inşa etme ve gücünü simgeleme amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında inşa edildi. 916 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu’nun en büyük kilisesi olarak hizmet veren yapı, İstanbul’daki Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir ibadet merkeziydi.





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1453 yılında İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle birlikte Ayasofya camiye çevrildi. İç bölümü İslam ibadetine uygun hale getirilen yapıya bu dönemde minareler de eklendi. Ayasofya, hem Osmanlı döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında cami olarak varlığını sürdürdü. 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ise müze statüsüne geçirildi.









Bu süreçte Ayasofya’nın iç kısmındaki mozaikler ve freskler sergilenmeye başlandı. Hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için derin bir manevi değere sahip olan yapı, zamanla dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekânlardan biri hâline geldi.





10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasına dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararda, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’na ait olduğu ve cami olarak kamuya hizmet etmesi gerektiği gerekçesi yer aldı.









İlk Cuma namazında doldu taştı









Alınan kararın ardından Ayasofya, 24 Temmuz 2020’de kılınan ilk cuma namazıyla birlikte “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” adıyla yeniden ibadete açıldı. 86 yıl aradan sonra kılınan bu ilk cuma namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararının açıklanmasının ardından Twitter hesabından "Hayırlı olsun" mesajını yazarak, Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını paylaştı.









Erdoğan'ın imzaladığı 2729 sayılı kararda, Danıştay'ın kararı hatırlatılarak, "Ayasofya Camii yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" denildi.









Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.







