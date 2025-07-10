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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı

11:5110/07/2025, Thursday
G: 10/07/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nurettin Topçu'yu andı.

Erdoğan paylaşımdında,
"Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum"
ifadelerine yer verdi.


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