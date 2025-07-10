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Çarklar tam gaz dönüyor: Zirvede yüksek teknoloji var

Çarklar tam gaz dönüyor: Zirvede yüksek teknoloji var

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:4810/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Kacır, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
Bakan Kacır, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Türkiye üretimde vites yükseltti. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,9, aylık ise yüzde 3,1 arttı. En dikkat çekici yükseliş, yüksek teknoloji ürün grubunda yaşandı. Türkiye, katma değerli üretimle kalkınma rotasında hızla ilerliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından sanayi üretim endeksindeki artışına ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanayiciler üretirken Türkiye'nin de kalkındığına dikkati çeken Bakan Kacır,
"Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,9, aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti.
En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor."
değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş aylara ait sanayi üretim endeksi verileri şöyle:

2025
Şubat
Mart
Nisan
Aylık
-%1,6
+%3,4
-%3,1
Yıllık
-%1,9
+%2,5
+%3,3



#Sanayi
#Mehmet Fatih Kacır
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