Her ürünün bir muhatabı olacak: E-ticarette yeni dönem

Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli proaktif denetim döneminin başladığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı satışlar için Türkiye’de yerleşik bir işletmeci bulunması zorunlu hale gelirken, platformlar da ürün güvenliği temas noktası belirlemekle yükümlü olacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret platformlarında satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka temelli ‘proaktif denetim’ yaklaşımını hayata geçireceklerini söyledi. Bolat, Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı’nda bir konuşma yaptı. Bolat, ürün güvenliğinin, yalnızca teknik ve idari bir konu değil, güçlü, kapsayıcı ve güncel mevzuatın günlük hayata yön verdiği bir alan olduğunu kaydetti.
TAREKS BAŞTAN SONA YENİLENİYOR
Bolat, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’nin (TAREKS) devreye alındığı 2011’den bu yana ithalatta toplam 49 milyar sanayi ürününün denetlendiğini, uygunsuz bulunan 424 milyon ürünün ülkeye girişinin engellendiğini belirtti. Bolat, ürün güvenliği denetimlerinin dijital kalbi konumundaki TAREKS’i baştan sona yenileyeceklerini sözlerine ekledi. Bakan Bolat, E-ticarette de yeni bir denetim dönemini başlatacaklarını kaydetti.
AB DESTEKLİ PROJE
İnternet ortamındaki alışveriş için Bolat, “E-Ticaret platformlarında satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka temelli ‘proaktif denetim’ yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Adil rekabetin teminatı etkin denetimdir” diye konuştu. Bolat, yeni mevzuatla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi. E-ticaret platformlarının ‘ürün güvenliği temas noktası’ belirlemesi zorunlu tutulmuştur. Bakanlık olarak bu mevzuatın etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje başlattık. Projeyle internet üzerinden satılan güvensiz ve mevzuata aykırı ürünleri tespit edebilmek için yapay zeka destekli bir tarama yazılımı geliştirdik, sistemle platformlardaki riskli içeriklere hızlı ve proaktif müdahale imkanı oluşturmayı hedefliyoruz.”
640 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak’tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit ettik, 352’si hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, yaklaşık 1,4 milyar lira civarında da idari para cezası uyguladık” dedi.
ULAŞIMDA ALTYAPI GÜÇLENDİ
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yazılım ve donanım dahil, dijital ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen düzenlemeyi, ülkemiz mevzuatına kazandıracağız” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin altyapı yatırımlarıyla, güçlendirdiklerini söyledi.