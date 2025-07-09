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SGK, prim borçları için harekete geçti: 200 bin TL birden artırıldı

SGK, prim borçları için harekete geçti: 200 bin TL birden artırıldı

18:579/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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SGK, prim borçları için harekete geçti: 200 bin TL birden artırıldı
SGK, prim borçları için harekete geçti: 200 bin TL birden artırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu ödemelerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. SGK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda prim borçlarının teminatsız taksitlendirme sınırının 50 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildiği açıklandı.

SGK’dan yapılan açıklamada, 250.000 TL’ye kadar olan prim borçlarının taksitlendirilmesinde artık teminat şartı aranmayacağı belirtildi. Bu adımla, ekonomik zorluk yaşayan küçük esnaf, çiftçi ve sanayicilerin üzerindeki mali yükün azaltılması ve ödeme kolaylığının sağlanması hedefleniyor.


Düzenleme ile birlikte yalnızca borç ödemede kolaylık sunulmakla kalınmadı, aynı zamanda bürokratik işlemlerin azaltılması ve çözüm odaklı süreçlerin hızlandırılması yönünde de önemli bir adım atıldı. Açıklamada, “Esnafımızı, çiftçimizi ve sanayicimizi ayakta tutacak adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenlemeden;
Esnaf ve küçük işletmeler, Çiftçiler, Sanayi kuruluşları, SGK’ya prim borcu olan tüm mükellefler yararlanabilecek.
Bu sayede, ödeme zorluğu çeken ancak teminat sunma imkânı bulunmayan kişi ve işletmelere daha kapsayıcı bir ödeme modeli sunulmuş olacak.

SGK'DAN YAPILAN DUYRURU

Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirdik!

📌 Teminatsız taksitlendirme sınırını 50.000 TL'den 250.000 TL'ye çıkarttık.

📌 250.000 TL'ye kadar olan borçların taksitlendirilmesinde teminat şartı aramıyoruz.

💼 Artık borcu az olan ama teminat gösteremeyenler de taksitlendirme imkanından daha kolay yararlanabilecek.

Esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi ayakta tutacak adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.


#Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
#Prim borçları
#Teminatsız taksitlendirme
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