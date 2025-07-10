Milli test sistemleri neden önemli?

Savunma, havacılık ve diğer endüstriler için yenilikçi test ve ölçüm çözümleri sunan DEICO, bu alanlarda yerli ve milli ürünlerin gelişimini desteklerken uluslararası bir başarıya ulaştı.

DEICO, PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) Konsorsiyumu'na (PXISA) Türkiye'den üye olan ve PXI standardında modüller geliştiren ilk firma oldu.