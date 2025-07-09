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DEM Parti PKK'nın silah bırakacağı tarihi ve yeri açıkladı

DEM Parti PKK'nın silah bırakacağı tarihi ve yeri açıkladı

14:369/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde silah bırakmaya başlaması beklenirken kritik bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 11 Temmuz’da PKK'nın silah bırakacağını bildirdi. Öte yandan Doğan, “DEM Parti olarak, Süleymaniye’de yapılacak bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörden arındırılması yolunda tarihi bir eşik aşılıyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan PKK'nın silah bırakacağı tarihi ve yeri açıkladı. Aylardır konuşulan sürecin, Öcalan'ın yeni çağrısının ardından hızlanması beklenirken, DEM Partili Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı.


"Yepyeni bir sayfa açılıyor"


DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sürecin kritik bir aşamada olduğunu belirterek,
“Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor”
dedi. Doğan,
11 Temmuz
’da Süleymaniye’de bir grup PKK mensubunun silah bırakacağına dikkat çekerek, “Bu tarihi sürece tanıklık etmek için orada olacağız” ifadelerini kullandı.


Teröristbaşı Abdullah Öcalan sabah saatlerinde video mesaj yoluyla terör örgütüne seslenmiş "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor." sözleriyle PKK'nın varlığı sona erdiğini ilan etmişti.





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