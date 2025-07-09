DEM Parti PKK'nın silah bırakacağı tarihi ve yeri açıkladı

Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde silah bırakmaya başlaması beklenirken kritik bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 11 Temmuz’da PKK'nın silah bırakacağını bildirdi. Öte yandan Doğan, “DEM Parti olarak, Süleymaniye’de yapılacak bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin terörden arındırılması yolunda tarihi bir eşik aşılıyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan PKK'nın silah bırakacağı tarihi ve yeri açıkladı. Aylardır konuşulan sürecin, Öcalan'ın yeni çağrısının ardından hızlanması beklenirken, DEM Partili Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı.
"Yepyeni bir sayfa açılıyor"
Teröristbaşı Abdullah Öcalan sabah saatlerinde video mesaj yoluyla terör örgütüne seslenmiş "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor." sözleriyle PKK'nın varlığı sona erdiğini ilan etmişti.