Bodrum'da yine isale hattı patladı: Çok sayıda evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.