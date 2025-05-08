Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da yine isale hattı patladı: Çok sayıda evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Bodrum'da yine isale hattı patladı: Çok sayıda evi su bastı, otomobiller hasar gördü

19:408/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İsale hattının patlamasıyla boşa akan sular maddi hasara yol açtı.
İsale hattının patlamasıyla boşa akan sular maddi hasara yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kronik hale gelen isale patlamalarına bir yenisi daha eklendi. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana gelen patlama sonucu tonlarca suyun akmasıyla dokuz evi su bastı, iki otomobil zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışmasının yapıldığı ana isale hattında patlama meydana geldi, basınçla tonlarca su boşa aktı. 9 evi su basarken, park halindeki 2 otomobilin camı kırıldı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı.

Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.

Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü. İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

Site sakinlerinden Büşra Kaptan, "İsale hattı büyük bir gürültüyle patladı. Akan sular sitemizde tahribata neden oldu" dedi.



#Bodrum
#İsale Hattı
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
267. Papa belli oldu: Kardinal Robert Francis Prevost kimdir? 14. Leo Robert Francis Prevost kaç yaşında ve nerelidir?