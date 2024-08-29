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Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda dev çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yol trafiğe kapatılırken, dün de Orta kent Mahallesi'nde ana su isale hattı patlamıştı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgedeki su vidanjör yardımıyla tahliye edilirken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. İsale hattındaki patlama nedeniyle yol araç trafiğine kapandı.

14:55 - 29/08/2024 Perşembe
DHA
Bodrum'da bir gün arayla ana su isale hattında 2'nci patlama!
Bodrum'da bir gün arayla ana su isale hattında 2'nci patlama!

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu, kaldırım yarıldı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından bölgedeki su vidanjör yardımıyla tahliye edilirken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. İsale hattındaki patlama nedeniyle yol araç trafiğine kapandı.


Öte yandan, dün de saat 18.00 sıralarında Orta kent Mahallesi'nde de ana su isale hattı patlamıştı.


Muğla Milas'ta alevler ormanlık alanı esir aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Milas yakınlarında Sekköy bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu. Tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarla beraber yangına müdahale edildiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yangının çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Onun araştırması devam ediyor. Tam olarak netleşmedi. Yangında bir ahır zarar gördü. Mezarlığa kadar geldi. Ama köyümüzün etrafını tüm iş makineleri çevirdi." dedi.



#Bodrum
#su isale hattı
#MUSKİ
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