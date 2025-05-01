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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

15:071/05/2025, Perşembe
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan, Vietnam büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan, Vietnam büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan, Vietnam büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia, Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'yı kabul etti.

Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.



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