Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yolsuzluğu örtmek için illegal yapılarla iş birliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluğu örtmek için milli güvenliği tehdit eder bir konuma geldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta aralarında Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün de olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu davasına ilişkin otel görüntüleri ve jammer iddialarına değinen Erdoğan "Kameraları bantlamak bizim kitabımızda yazmaz. Ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler." dedi. Erdoğan CHP yönetimini ise illegal yapılarla iş birliği yapmakla suçlayarak "Yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyorlar. Milli güvenliği tehdit edecek bir noktaya geldiler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İtalya ziyareti dönüşü uçakta aralarında Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün de bulunduğu gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Gündemde, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
’yla ilgili bir otel görüntüsünde yer alan bavullar ve güvenlik kameralarının bantlanması olayı vardı.
"Bizim kitabımızda yazmaz"
"Bizim kitabımızda yazmaz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 'jammer' ve kamera bantlamalarının devlet protokollerinde yaygın olduğunu öne sürmesine cevap veren Erdoğan
"Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz"
dedi.
"Paniklemiş vaziyetteler"
"Paniklemiş vaziyetteler"
Mevcut CHP yönetiminin siyaseti 'enfekte ettiğini' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanununu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyorlar."
şeklinde konuştu.
İşte röportajın ilgili kısmı;
SORU: İmamoğlu davasında bir görüntü var. 3-5 gündür Türkiye'nin tartıştığı bir görüntü bu. Bir otel girişinde iki bavul taşınıyor ve kameralar bantlanıyor. Bavulların içinde de sinyal kesici jammer olduğu söyleniyor. Bu tabii tuhaf karşılandı. İnsanlar bunun ne olduğunu sorduğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bunun çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin gittiği her toplantıda güvenlik kameralarının otellerde falan bantlandığını, bakanların, hatta sizin gittiğiniz toplantılarda, salonlarda bantla güvenlik kameralarının kapatıldığını söylediler. Bütün devlet yetkililerinin toplantılarında jammer kullanıldığını, sinyal kesici kullanıldığını dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanının da hem bantlama yapmasının, hem de jammer kullanmasının çok doğal olduğunu söyledi. Sizin bazen gidiyorsunuz salon toplantılarına bantlama yaptırıyor musunuz? Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz? Bakanlarımız bantlama yapıyor mu, yaptırıyor mu? Jammer taşıyorlar mı?
- - Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız “jammer nerede, ne işe yarar?” bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
SORU: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki yolsuzluk iddialarını perdelemek ve manipüle etmek için ne yazık ki, illegal örgütlerle bile iş birliği yapmaktan, ticaret kanununu ihlal başta olmak üzere yasal anlamda suç sayılabilecek fiillere teşebbüsten imtina etmiyor. İç güvenliği, hatta milli güvenliği tehdit eden bu tehlikeli gidişi, nasıl değerlendiriyorsunuz?
- - Bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız olmadığı için rahatız, ama ana muhalefetin başındaki zatın bu konuda derdi çok. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Düşünün, bir siyasi parti, -ki ana muhalefet partisinden söz ediyoruz- yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanununu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyor! Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarıyor. Türkiye’nin ekonomisini, şirketlerini, yargı mensuplarını tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bunları, milletimizin ferasetine havale ediyorum.
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