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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da: Hedef 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da: Hedef 40 milyar dolar

16:0229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni, ticaret, savunma ve enerji alanlarında yeni dönemin kapısını araladı. Roma'da yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliği süreci ve Gazze konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan, 'Savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydettik. Bu işbirliğimizi yeni projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile düzenlenen anlaşma imza törenine ve ortak basın toplantısına katıldı.


Liderler, Türkiye-İtalya ilişkilerinde yeni döneme girildiğini vurguladı. Görüşmede enerji, savunma, ticaret ve Avrupa Birliği süreci gibi başlıklar öne çıktı.

Ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtalya dış ticaretimizde ilk beş içinde yer alıyor. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik" dedi. İtalya’nın AB üyelik sürecine verdiği desteğin süreceğine inandığını vurguladı

Enerji ve savunmada işbirliği mesajı

Akdeniz’de enerji projeleri konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydettik. Bu işbirliğimizi yeni projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

2032 Avrupa Şampiyonası ve Suriye vurgusu

Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Erdoğan, Suriye'de ülkenin yeniden inşasına ve toprak bütünlüğüne odaklandıklarını söyledi.

Hem masada hem sahada iş birliği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Türkiye ile işbirliğinin sadece sahada değil, diplomatik düzeyde de sürdüğünü belirtti. "Yeni hedefimiz, ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmak" diyen Meloni, Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaş konusundaki uzlaşmacı tutumunu övdü.

Gazze ve Akdeniz mesajı

Meloni ayrıca Gazze'deki durumun giderek daha trajik hale geldiğini belirterek, Akdeniz’in iletişim kanallarını geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.



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#İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
#İtalya
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