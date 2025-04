Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şeffaf olacağız' deyip 'bantçı' oldular

AK Parti milletin desteği ile girdiği her mücadeleden galip çıkmış bir partidir. Yaşadığımızı sıkıntıları kayıpları aramızdaki mesafeyi bu açıdan okumak zorundayız. Kabahati asla millette aramayacağız, kendimizde soracağız.

Biz müstakim olduğumuzda Allah'ın yardımını, nusretini hep yanımızda bulacağız. Biz dosdoğru oldukça önümüzde nice kapıların açıldığını göreceğiz. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak nice başarı hikayeleri yazacağız. Biz hiçbir zaman muhalefet gibi karşımızdakinin tökezlemesini bekleyip hasılanın üzerine konmayı bekleyen beleşçilerden olmadık. Her zaman bileğimizin gücüne, döktüğümüz alın terimize güvendik. Ne elde edersek mücadele ile elde edeceğiz. Armut piş ağzıma düş anlayışı bizde yeri yok.

Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir. Bunlar ülkeleri şehirleri için hiçbir hayalleri, projeleri olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hayaline kapılırlar. Son seçimde gördüğümüz gibi sandıktan milletin tokatı yiyince başlarlar milleti aşağılamaya. Kendilerinin boş çuval gibi ayakta durmanın mümkün olmadığını görmek istemezler. CHP Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir.

Buradan arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri, seviyesiz ifadeleri kendilerine misli ile iade ediyorum. Aklına her estiğinde bize meydan okuyor, insan önce bir aynaya bakar. Önce bir kendini ölçer tartar, senin siyaset seviyen herhangi bir şehrimizin herhangi mahallemizdeki parti temsilcisinin bile fersah fersah gerisinde.

Memlekete kazandırdığımız eserleri usanmadan anlatırken Türkiye Yüzyılı'na neler yapacağımızın müjdelerini de paylaşacağız. Bu noktada en büyük görev AK Parti'nin her kademesindeki siz kardeşlerime düşüyor.

Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden sesinizi, işinizi gücünüzü her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Yılın her gününü, günün her saatini AK Parti'nin rüzgârını hissettirmenizi istiyorum.