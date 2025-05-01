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Emine Erdoğan: Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok kıymetlidir

Emine Erdoğan: Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok kıymetlidir

10:291/05/2025, Perşembe
AA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"


#Emine Erdoğan
#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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