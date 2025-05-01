Bugün yani 1 Mayıs'ta polikilinikler,, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık veya kapalı olup olmaması resmi tatil kapsamında merak ediyor.

1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor.

1 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

Hastanelerin tüm poliklinikleri 2 Mayıs Cuma günü normal çalışma saatleri ile hastaları karşılayacak.

SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 1 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.







