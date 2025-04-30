1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe okullar ve üniversiteler olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs tatil mi?

Bu yıl 1 Mayıs, perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tekrar resmi tatil ilan edildi.

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Resmi tatil nedeniyle okullar kapalı olacak.

1 Mayıs'ta kapalı olacak kurumlar

Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, PTT kısacası tüm kamu kurumları bugün kapalı olacak.

1 Mayıs Perşembe günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek. Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.







