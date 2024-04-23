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1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından her yıl kutlanıyor. Resmi tatiller takvimine göre 1 Mayıs resmi tatil sayılıyor. Peki, 1 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü? 1 Mayıs'da okullar ve üniversitelerde ders olacak mı? İşte detaylar...

15:19 - 23/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
1 Mayıs
1 Mayıs

1 Mayıs üniversiteler açık mı, sorusu işçi bayramı yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene hafta içine denk gelecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ve ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs'ın çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

1 Mayıs'ta okullar ve üniversitelerde ders işlenecek mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.


Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: İşçimizin alın teri Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyüktür

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışma meclisine dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, işçinin evine ekmek götürme derdinde olduğunu ve ülkenin büyümesi için çalıştığını belirtti. Vedat Işıkhan, Türkiye'nin kalkınmasında en önemli etkenin işçiler ve emekçiler olduğunu ifade ederken, "İşçilerimizin, ülkemize zarar verecek, ilerleyişimizi ve büyümemizi sekteye uğratacak, toplumu gerecek hiçbir eylemin içinde yer almaları mümkün değildir." dedi. 1 Mayıs konusunun tek bir meydan ile sınırlandırılmasının kendilerinin insana ve emeğe verdiği değerle ters orantılı olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük olduğunun altını çizdi.


#1 mayıs
#1 mayıs resmi tatili
#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#resmi tatiller
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