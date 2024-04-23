1 Mayıs üniversiteler açık mı, sorusu işçi bayramı yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene hafta içine denk gelecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ve ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs'ın çarşamba gününe denk geliyor.
1 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.
1 Mayıs'ta okullar ve üniversitelerde ders işlenecek mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.
1 Mayıs'ta bankalar açık mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.