Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışma meclisine dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, işçinin evine ekmek götürme derdinde olduğunu ve ülkenin büyümesi için çalıştığını belirtti. Vedat Işıkhan, Türkiye'nin kalkınmasında en önemli etkenin işçiler ve emekçiler olduğunu ifade ederken, "İşçilerimizin, ülkemize zarar verecek, ilerleyişimizi ve büyümemizi sekteye uğratacak, toplumu gerecek hiçbir eylemin içinde yer almaları mümkün değildir." dedi. 1 Mayıs konusunun tek bir meydan ile sınırlandırılmasının kendilerinin insana ve emeğe verdiği değerle ters orantılı olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük olduğunun altını çizdi.