1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs (yarın) banka çalışma saatleri 2025

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2025 resmi tatil dolayısı ile merak ediliyor. 1 Mayıs tarihi öncesinde banka şubelerinden işlem yapmak isteyenler çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İnternet bankacılığı,mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. Ancak bazı işlemler sadece şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu? İşte,borsa ve bankaların çalışma detayları…
1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Perşembe günü bankalarda işi olanlar Emek ve Dayanışma Günü öncesinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 1 Mayıs resmi tatil ve kamu kurum ve kuruluşları bugün de kapalı olacaklar Peki, bankalar 1 Mayıs'ta açık mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi. Buna göre 1 Mayıs Perşembe günü kamuda çalışmaya 1 günlük ara veriliyor. 1 Mayıs Perşembe günü ülke genelinde tüm okullar tatil. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan dolayı, yarın okullar tatil edildi. 2 Mayıs Cuma günü ise eğitime devam edilecek.
1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.
Banka şubeleri kapalı olduğu için Perşembe günü işlem yapamayan müşteriler, alternatif olarak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemlerini tercih edebilirler.
1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ
Resmi açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.