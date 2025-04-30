1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs (yarın) banka çalışma saatleri 2025

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Perşembe günü bankalarda işi olanlar Emek ve Dayanışma Günü öncesinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 1 Mayıs resmi tatil ve kamu kurum ve kuruluşları bugün de kapalı olacaklar Peki, bankalar 1 Mayıs'ta açık mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi. Buna göre 1 Mayıs Perşembe günü kamuda çalışmaya 1 günlük ara veriliyor. 1 Mayıs Perşembe günü ülke genelinde tüm okullar tatil. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan dolayı, yarın okullar tatil edildi. 2 Mayıs Cuma günü ise eğitime devam edilecek.

1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

Banka şubeleri kapalı olduğu için Perşembe günü işlem yapamayan müşteriler, alternatif olarak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemlerini tercih edebilirler.

1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

Resmi açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.







