Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: Bölgenin ihtiyacı çatışma değil istikrar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasında son günlerde artan çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Yılmaz, “Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası İsrail- İran çatışması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz , İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğime dikkat çekti. Yılmaz,
“Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir”
ifadelerini kullandı.
GAZZE’DEKİ İNSANİ TRAJEDİYE ODAKLANILMALI
GAZZE’DEKİ İNSANİ TRAJEDİYE ODAKLANILMALI
Yılmaz, öte yandan uluslararası toplumun dikkatini, Gazze’de yaşanan ağır insani trajedinin çözümüne yoğunlaştırması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.
DÜNYA EKONOMİSİ RİSKİ
DÜNYA EKONOMİSİ RİSKİ
“Bu çatışma uzadıkça sadece insani kayıplar değil, aynı zamanda çevresel tehditler ve ekonomik maliyetler de artacaktır”
diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye’yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur. Odaklanmamız gereken husus; Diplomasi yoluyla sorunların çözülmesidir.”
TÜRKİYE YAPICI ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR
TÜRKİYE YAPICI ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutum sürdürdüklerinin altını çizen Yılmaz,
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir”
şeklinde konuştu.
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