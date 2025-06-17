Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: Bölgenin ihtiyacı çatışma değil istikrar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: Bölgenin ihtiyacı çatışma değil istikrar

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
11:5517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasında son günlerde artan çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Yılmaz, “Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası İsrail- İran çatışması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz , İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğime dikkat çekti. Yılmaz,
“Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir”
ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ İNSANİ TRAJEDİYE ODAKLANILMALI

Yılmaz, öte yandan uluslararası toplumun dikkatini, Gazze’de yaşanan ağır insani trajedinin çözümüne yoğunlaştırması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

DÜNYA EKONOMİSİ RİSKİ

“Bu çatışma uzadıkça sadece insani kayıplar değil, aynı zamanda çevresel tehditler ve ekonomik maliyetler de artacaktır”
diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye’yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur. Odaklanmamız gereken husus; Diplomasi yoluyla sorunların çözülmesidir.”

TÜRKİYE YAPICI ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutum sürdürdüklerinin altını çizen Yılmaz,
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir”
şeklinde konuştu.


#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 17 HAZİRAN: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?