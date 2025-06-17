Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: Bölgenin ihtiyacı çatışma değil istikrar

“Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir”