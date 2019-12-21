Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Aralık’ta Hakkâri Çukurca’da yaralanan askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

19 Aralık 2019 tarihinde Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.