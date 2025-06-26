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Hakkari'de iki noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari'de iki noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

09:1526/06/2025, Perşembe
G: 25/06/2025, Çarşamba
IHA
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Foto: İHA
Foto: İHA

Hakkari'de iki ayrı noktada çıkan ot yangını, zabıta, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Yeni Mahalle Feraşin apartmanı yakınındaki boş bir arazide çıktı. İkinci yangın ise Bulak Mahallesi Valilik Parkı civarında meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı noktalara zabıta ve çevredeki vatandaşlar hızlıca müdahale etti.


İlk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü. Yangının yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yetkililer vatandaşları yaz aylarında otluk alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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