Hepsi oradaydı: STK'lar deprem felaketinin yaralarını sarıyor

* İHH İNSANİ YARDIM VAKFI:

5 bin 453 arama kurtarma ve yardım gönüllüsü ile sahada faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar enkaz altında 2 bin 147 kişi (ölü/yaralı) çıkardı. Bölgeye 511 adet yardım TIR’ı ulaştırdı. 1 milyon 115 bin 721 adet sıcak yemek, 5 milyon 250 bin 427 adet ekmek, 137 bin 79 adet battaniye, 1 milyon 250 bin 365 adet su yardımı yapıldı. Yüz binlerce hijyen kiti, kıyafet, bebek maması, bebek bezi, ikramlık ve eşya yardımı da diğer destekleri arasında.