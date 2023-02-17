Hepsi oradaydı: STK'lar deprem felaketinin yaralarını sarıyor

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STK’lar hem arama kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de sahada ailelere yoldaş, yetimlere anne-baba oluyor.
Depremin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde devlet ve millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor. Bu büyük seferberlikte sivil toplum kuruluşları (STK) da AFAD ve Kızılay’a omuz veriyor. Sahadaki on binlerce STK gönüllüsü, acılı ailelere yoldaş, yetimlere ana-baba oluyor. Kendilerini iyiliğe adamış görevliler, evsizlere çadır-koyteyner, açlara aş sağlıyor.
Bölgeye her gün yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren onlarca STK tarafından organize edilen binlerce yardım TIR’ı giriyor. Bölge halkının gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan STK gönüllüleri, başta çocuklar olmak üzere depremzedelere psikososyal destek de veriyor. Sahada arama kurtarma çalışmalarına katılarak onlarca depremzedeyi enkaz altından kurtaran STK’lar da var. İşte afet bölgesini ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyan STK’lardan bazıları ve çalışmaları: