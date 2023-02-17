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Hepsi oradaydı: STK'lar deprem felaketinin yaralarını sarıyor

Türkiye 11 şehrimizi yıkan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu mücadelede sivil toplum kuruluşları da insanüstü çaba gösteriyor. Sahadaki Yeni Şafak muhabirleri, ulusal ya da yerel vakıf ve derneklerin on binlerce gönüllüsünün yıkılmış ailelere yoldaş, yetimlere anne-baba, açlara aş, evsizlere barınak olduğuna şahit…

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
STK’lar hem arama kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de sahada ailelere yoldaş, yetimlere anne-baba oluyor.

STK’lar hem arama kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de sahada ailelere yoldaş, yetimlere anne-baba oluyor.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde devlet ve millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor. Bu büyük seferberlikte sivil toplum kuruluşları (STK) da AFAD ve Kızılay’a omuz veriyor. Sahadaki on binlerce STK gönüllüsü, acılı ailelere yoldaş, yetimlere ana-baba oluyor. Kendilerini iyiliğe adamış görevliler, evsizlere çadır-koyteyner, açlara aş sağlıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİYORLAR

Bölgeye her gün yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren onlarca STK tarafından organize edilen binlerce yardım TIR’ı giriyor. Bölge halkının gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan STK gönüllüleri, başta çocuklar olmak üzere depremzedelere psikososyal destek de veriyor. Sahada arama kurtarma çalışmalarına katılarak onlarca depremzedeyi enkaz altından kurtaran STK’lar da var. İşte afet bölgesini ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyan STK’lardan bazıları ve çalışmaları:

* TÜRKİYE DİYANET VAKFI:
17 bin 299 personel, 50 bin gönüllü 750 araçla bölgede faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 677 yardım TIR’ı gönderdi. 78 bin 500 kişiye geçici barınma sağladı. 2 milyona yakın kumanya/sıcak yemek sağladı. Vakıf gönüllüleri 45 bin ünite kan bağışında bulundu. 1000’e yakın köye erzak ulaştırıldı.

DEV KADRO

  • * İHH İNSANİ YARDIM VAKFI:
    5 bin 453 arama kurtarma ve yardım gönüllüsü ile sahada faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar enkaz altında 2 bin 147 kişi (ölü/yaralı) çıkardı. Bölgeye 511 adet yardım TIR’ı ulaştırdı. 1 milyon 115 bin 721 adet sıcak yemek, 5 milyon 250 bin 427 adet ekmek, 137 bin 79 adet battaniye, 1 milyon 250 bin 365 adet su yardımı yapıldı. Yüz binlerce hijyen kiti, kıyafet, bebek maması, bebek bezi, ikramlık ve eşya yardımı da diğer destekleri arasında.
* ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ (AGD) - MİLLİ GENÇLİK VAKFI (MGV) -CANSUYU DERNEĞİ:
Sahada birlikte hareket eden 3 STK, 4 bin gönüllü, 100 arama kurtarma personeli ile yaralara merhem oldu. Bölgeye 250 TIR acil insani yardım gönderdi, 12 aşevi kurdu. 4 bin 500 battaniye, 2 bin 400 yatak, 15 TIR kömür, bin 200 çadır, 20 su tankı, 100 mobil tuvalet, 2 bin 600 ısıtıcı ve daha pek çok yardımda bulunuldu.
* ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI:
Deprem bölgesindeki ihtiyaçlara göre, vakıf gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım TIR’ları bölgeye sevk edildi. Bölgeye temel gıda maddeleri, soba, yakacak, temizlik malzemesi ve kışlık kıyafet, 600 depremzedeye 3 öğün yemek, battaniye ve su ikramı gönderildi.

HEM GIDA HEM ÇADIR

* KADEM:
Vakıf hesabına yapılan 11 milyon 220 bin TL’lik nakdi yardımlarla deprem bölgesine şu ana kadar toplam; 4 TIR temel gıda, 2 TIR su, 3 tanker yakıt, 2 TIR çocuk bezi, bebek bisküvisi, ıslak mendil, hijyen kiti, battaniye elbise, soba, ısıtıcı ve daha pek çok ürün gönderdi.
* ÜMMET VAKFI:
Depremzede vatandaşların ihtiyaçları için Kızılay’a 250 bin lira bağış yapan Ümmet Vakfı, ekipleri ile de deprem bölgelerine gıda, battaniye, ısıtıcı, hijyen malzemeleri dağıttı.

Yurtlarını açtılar

* TÜRGEV:
Türkiye genelindeki yurtlarını depremzedelere açtı. Seyyar mutfakla her gün 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdı. Yorgandan, battaniyeye, giyecekten powerbank ve ikramlıklara kadar on binlerce kalem ürün depremzedelerin hizmetine sunuldu.
*
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA):
12 bin kişilik ekiple çalıştı. Bin 500 TIR dolusu 645 bin koli yardım depremzedelere ulaştırıldı. Vatandaşlar için 41 adet hijyen noktası ve ecza çadırı kurdu. Depremzedelere anne çocuk çadırları psikolojik destek verdi. Kurumun yurtlarına bin 752 depremzede yerleştirdi.
  • * İLİM YAYMA VAKFI:
    AFAD koordinesinde bölgeye 8 TIR hijyen ve temizlik ürünü, 3 TIR su, 2 TIR atıştırmalık ürün, 1 TIR battaniye, 1 TIR meşrubat ve 4 TIR karışık içerikte sevkiyat gerçekleştirdi. Aynı aileden olan İlim Yayma Cemiyeti ise Adana ve deprem bölgesi dışında kalan 10 ildeki yurtlarını depremzedelere tahsis etti. Cemiyet ayrıca 11 milyon lira ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.
* ÖNDER:
4 bin 500 imam hatip okulundan yapılan yardımları organize etti. 150 kişi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 113 TIR gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdi. 6 mobil mutfak, 20 mikro dağıtım aracı, 24 arazi aracı depremzedelere hizmet sağladı. 14 yurt ve 1 kamp merkezi konaklamalar için depremzedelere açıldı.
* ENSAR VAKFI:
Ensar Vakfı, 13 TIR su, 10 TIR ekmek, süt, bebek maması, kek, bisküvi, meyve suyu, kuru gıda gibi muhtelif gıda yardımı, 8 TIR battaniye, atkı, bere, hijyen malzemesi, giysi, 3 TIR oyuncağı ulaştırdı. 2 TIR kömür ve 976 adet soba dağıtan vakıf, Türkiye’deki 6 bin 590 yatak kapasitesine sahip 62 yurdu depremden etkilenen ve kalacak yeri olmayan ailelerin hizmetine sunma kararı aldı. Deprem bölgesinde 50 çadır kuran vakıf, 4 noktada günlük 15 bin 500 kişilik çorba ve sıcak yemek çıkarıyor.

Yüzlerce TIR

* BEŞİR DERNEĞİ:
630’u arama kurtarma ekibi olmak üzere, toplam 3 bin 300 personel ve gönüllüsüyle bölgede görev aldı. Afet bölgesinde 127 kişinin enkaz altından çıkarılmasına destek veren dernek üyeleri, ayrıca bölgeye 236 TIR yardım malzemesi ulaştırdı. Afetzedelere günde 454 bin 500 kişilik yemek, 284 bin 389 adet ikramlık yiyecek, 337 bin 985 adet içecek dağıtıyor.
* MEMUR-SEN:
270 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD’a 10 milyon TL bağış yapan sendika 134 TIR gıda, giyim, battaniye, hijyen ve acil ihtiyaç malzemesi dağıttı. 550 çadırın yanı sıra konukevleri depremzedelere tahsis edildi.
* İFAM:
Depremzedelere gıda, su, battaniye, yorgan, tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 TIR bölgeye sevk eden dernek, 8 farklı noktada mobil mutfaklarda 250 bin kişiye yemek ikram etti. 650 kişilik lojistik destek ekibi, depremzedelere Konya’da konaklama imkanı da sağlandı.
  • * YEDİ HİLAL DERNEĞİ:
    140 üniversite teşkilatı ve 70 temsilcilik afetzedelerin yardımına koştu. Bölgenin ihtiyacı olan gıda, temizlik, erzak malzemeleri, çadır, oyuncak, kitap, dergi kutuları hazırlanıyor. 400 kişiye konaklama imkanı sundu.
* TEBESSÜM DERNEĞİ:
200 gönüllüsüyle bölgeye giden Tebessüm Derneği, 18 TIR yardım malzemesi ulaştırdı. 80 bin kişiye sıcak yemek veren dernek, 45 hizmet aracıyla 138 bin paketli gıda, 48 bin su, süt ve içecek dağıttı. Ayrıca binlerce adet giyecek, ısıtıcı, jeneratör, powerbank, hijyen kiti ürünler hizmete sunuldu.
* ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ:
Hatay’da kurulan iki büyük depoda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardım TIR’larını karşılıyor. Tüm malzemeleri uygun şekilde depolara yerleştiriyor ve kategorize ediyor. Saha ekiplerimizden gelen ihtiyaç listelerine göre çeşitli araçlarla depremden etkilenen vatandaşlarımıza günlük dağıtım yapıyor.
* ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ:
Kahramanmaraş Öksüzlü ve Yeni Emniyet Müdürlüğü yanındaki çadır kentlerde depremzede 8 adet seyyar tuvalet gönderdi. 3 yardım TIR’ı, 3 aşevi ve kumanya gönderdi.
* ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ:
Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da kriz merkezi kuran dernek, ilk andan itibaren zor durumda olan öğrencilerin her birine 1000 TL destek sağladı.
* AHBAP DERNEĞİ:
Hatay’a 2 bin aile için konteyner gönderimine başladı. Okulları onaracağını, yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ve öğrenci yurtları açacağını duyurdu. Bunun yanı sıra derneğin bölge için ayırdığı bütçe 850 milyon TL.
* AKUT:
1000 gönüllü ve 4 arama köpeğiyle yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, 197 kişiyi canlı tahliye etti. 235 cansız bedenin tahliyesini gerçekleştirdi.

Zor görev

* İSMAİLAĞA DERNEĞİ:
1000 kişi ile sahada olan dernek cenazelerin yıkanma, kefenlenme ve defin işlemlerini gerçekleştirdi. Gıda, giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve çadır yüklü 120’den fazla TIR’ı bölgeye ulaştırdı. Mobil aşevleriyle sıcak yemek dağıttı. 600 çadırlık projesinin yanı sıra konteyner temini için çalışmaları sürüyor.
* HASENE:
Deprem bölgesinde 5 bin kişiye çorba ve sıcak yemek ikramı yapan dernek, 50 sağlık personeliyle tıbbi imkan da sunuyor. Bölgede aktif hale getirilen mobil fırın ile günde 10 bin ekmek üretip dağıtan Hasene, depremzedelere gönüllü imam desteği de sunuyor.

Köyler unutulmadı

* İDDEF:
137 yardım TIR’ı gönderen ve 5 lojistik merkez kuran İDDEF, 600 saha görevlisi ile 3 ilde her gün 14 bin kişiye çorba ikram etti. Depremzedelere 910 ton kuru gıda ve kumanya, 34 bin battaniye, on binlerce ekmek, su kıyafet dağıttı. 250 çadır temin eden İDDEF, yakıt, kömür gibi destekleri ile de depremzedelerin yanında yer aldı.
* PAYLAŞMAKTIR HAYAT DERNEĞİ:
Şule Yüksel Şenler Vakfı desteği ve Sinefesto iş birliğiyle 4 bin hijyen kiti dağıttı. Alanda 15 kişilik ekip birebir yardımları tasnifliyor, köylere ve çadırlara dağıtıyor.

Hastanede de yalnız bırakmıyor

* İNSAN VAKFI:
40 kişiden oluşan ekiple kurtarma çalışmalarına katılan vakıf, 340 görevli araç ve 3 bin 500 gönüllü ile yardım faaliyetinde bulundu, 17 farklı konumda günlük 82 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı. Günlük 70 toplamda 520 tırın yardım malzemesinin dağıtımının koordinesini gerçekleştirdi. Dernek, hastanede tedavi gören çocukları da yalnız bırakmıyor. Depremzede yavrulara oyuncaklar eşliğinde eğlenceli oyunlar oynatıyor ya da çizgi film izletiyor.

Her an sıcak yemek

* SADAKATAŞI:
AFAD koordineli olarak 630 kişilik ekiple arama kurtarma katılan kuruluş 236 TIR yardım ulaştırdı. Günde 455 bin kişilik sıcak yemek verdi. Yüzbinlerce ikramlık, su gibi ürün dağıttı. 455 bin adet, giyim ürünü, çadır, kömür, ısıtıcı, soba ve aydınlatma gereci de hizmetleri arasında.
* YARDIMELİ DERNEĞİ:
Yardımeli ekipleri acil gıda, içme suyu, sıcak yemek, kışlık kıyafet, battaniye, yatak, çocuk bezi, kuru gıda dağıtımlarını yapmakta olup, 1 mobil aşevi ve 2 seyyar mutfak ile ikramlarına devam ediyor. AFAD ile koordineli oluşturulacak çadırkent için çadırlar, halı, yatak, WC ve sobaların temini çalışması devam ediyor.
* HAYDER:
Her gün 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sundu. Bölgede 5 bin gıda kolisi dağıttı. Konya’da yurtlara yerleştirilen vatandaşlara binlerce adet yardım ulaştırdı.
* DENİZ FENERİ:
Depremin ardından acil durum ekibini sahaya süren dernek, 50 TIR insani malzemeyi bölgeye ulaştırdı. Şu ana kadar günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ve paketlenmiş hazır gıda takviyesi verdi. 6 lojistik merkeziyle felaketi yaşayan vatandaşlara ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.
* YEDİ BAŞAK DERNEĞİ:
Bölgedeki aşevlerinden günlük 42 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan dernek aynı zamanda barınma, ısınma, hijyen, gıda ve su yardımları ile de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Dernek deprem bölgesinde 175 bin ısınma malzemesi, 289 bin giyim, 584 bin gıda, 206 bin yardım malzemesi dağıttı.
* VUSLAT DERNEĞİ:
10 ilde yaklaşık 160 gönüllü ile yardım çalışmalarını sürdürün Vuslat Derneği’nin 3 ilde sabit yemekhanesi bulunuyor. 1 adet mobil ikram aracı ile sıcak yemek sunan dernek, un, toz tarhana, bakliyat, su ve ekmek dağıtımı yapıyor.
* UMUDA KOŞANLAR DERNEĞİ:
Depremin ilk gününden beri bölgede olan dernek, afetzedelere sıcak yemek dağıtımı ve ihtiyaç kolisi dağıtıyor.
* HAYRAT DERNEĞİ:
Bin 930 kişilik ekiple deprem bölgesinde bulunuyor. İş makineleri ile bölgeye intikal eden 600 kişilik arama kurtarma çalışmalara katıldı. 18 aşevinde sıcak yemek, çorba ve çay ikramları aralıksız devam ediyor. Dernek her gün on binlerce ekmek, su, ikramlık ve konserve ile tonlarca yaş sebze-meyveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Konteyner desteği

* MİRASIMIZ DERNEĞİ:
21 kişilik ekip, sıcak çorba ikramı, 8 TIR ve 2 kamyon gıda, ilaç vb. dağıtım yaptı. Kudüslü Müslümanların ilk etapta gönderdikleri para ile 1 TIR battaniye temin edildi. Dernek Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kudüs Mahallesi adıyla Konteyner Mahalle kurulacak.
* AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI:
AFAD ile koordineli olarak depremzedeler için konteyner yerleşim yerleri inşa ediyor. Vakıf, depremzedeler için 390 bin öğün yemek hizmeti verdi. Bölgeye 150 TIR’a yakın gıda, kömür, halı, battaniye giyim gibi ürünler gönderdi. Binlerce yatak, soba ısıtıcı, tüp, ocak, uykulu tulumu ulaştırıldı. 10 seyyar tuvalet, 3 adet fırın, 10 adet su deposu da diğer hizmetlerden sadece bazıları.
* SAFA VAKFI VE VERENEL DERNEĞİ:
Safa Vakfı ve Verenel Derneği ortaklığında yürütülen yardım çalışmaları kapsamında bin 200 kişilik ekip sahaya indi. 560 TIR insanı yardım malzemesini bölgeye ulaştıran ekipler, 10 ilde 65 hizmet aracı, günlük 155 bin kişilik sıcak yemek desteği ile dikkat çekiyor. Soba, odun ve kömür desteğinin yanı sıra 600 çadır ve 40 adet konteyner imkanı sundu.

Çocuklara özel

* YETİM VAKFI:
303 kişilik ekip, 15 milyon liralık yardım ulaştırdı. Battaniye, çadır, kıyafet, bebek bezi, kadın hijyen seti, yağmurluk ve powerbank bu yardımlardan sadece birkaçı. Ayrıca psikososyal destek ekipleri çocuklarla ilgileniyor. Etkinlikler, oyunlar oynayarak onlarla eğleniyor, bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeye çalışıyor.
* FETİH İNSANİ YARDIM VAKFI:
Arama kurtarma ekipleri de personel ve gönüllülerle AFAD koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda giyim ve kumanyayı bölgede dağıtıyor.

Şifa için sahada

* YERYÜZÜ DOKTORLARI:
Cerrahi operasyon ve psikolojik destek, dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire, psikolog ve eczacıdan oluşan ekip, çadır hastanesinde sağlık hizmeti verdi.

5 vakit ezan okuyor

* ÜLKÜ OCAKLARI VAKFI:
Bin 200 gönüllüsüyle sahada faaliyet yürütüyor. 10 ilde 15 binden fazla koli dağıtımı yaptı. Camilerin yıkıldığı bölgelerde, ülkücüler 5 vakit ezan okuyor.

#Deprem
#Yardım
#STK
#Vakıf
#Dernek
#TIR
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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Hepsi oradaydı: STK'lar deprem felaketinin yaralarını sarıyor
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