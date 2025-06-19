İzmir’de esnaf ‘ekmek teknesi’ mücadelesinde: 'Kemeraltı’na otel değil esnaf lazım'

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, yapılan basın açıklamasında, esnafın karşı karşıya kaldığı tehdidin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir yıkım anlamına geldiğini vurguladı. Salepçioğlu İşhanı’nın otel yapılması yönündeki projeye tepki gösteren Bilici, “Kemeraltı’na otel değil, esnaf lazım” diyerek tarihi dokunun korunması gerektiğini savundu.





Basın açıklamasını okuyan Salepçioğlu İş Hanı esnafı Muhammed Çopur ise, ihalenin adil koşullarda gerçekleşmediğini iddia ederek, "Salepçioğlu İş Hanı ihalesinde kurulan pusuya ve rant tuzaklarına geçit vermeyeceğiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Çopur, esnafın oluşturduğu kooperatifin ihaleye dahil edilmemesine dikkat çekerek, “Yerli ve milli esnafın kurduğu yapı neden dışlandı?” sorusunu gündeme taşıdı.









Vakıf ruhu biziz





Çopur’un açıklamasında özellikle vakıf mallarının korunması gerektiği vurgulandı. “Biz vakıf ruhunu temsil ediyoruz” diyen Çopur, ihalenin iptal edilmesini, yerli esnafın oluşturduğu kooperatife devredilmesini ve süreçte etkili olan sorumluların görevden alınmasını talep etti. Dernek Başkanı Zafer Bilici, “Biz her şeyden önce esnafız, vatanımızın, milletimizin ve ekmeğimizin yanındayız” diyerek ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.





Kemeraltı düşerse İzmir düşer





Açıklamada, Salepçioğlu İşhanı ihalesiyle ilgili gelişmelerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel sonuçları olacağı belirtildi. "Kemeraltı düşerse İzmir düşer" sloganıyla kamuoyuna seslenen esnaf temsilcileri, bu alanın geçmişten gelen vakıf anlayışına uygun olarak korunması gerektiğini ifade etti.









Esnafın çağrısına siyasilerden destek





Basın açıklamasına çok sayıda esnafın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve farklı siyasi görüşlerden temsilciler de katıldı. Sürecin başından bu yana kendilerine destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden esnaflar, mücadelelerinin sadece kendi geçim kaynakları için değil, aynı zamanda İzmir’in tarihi ve kültürel kimliği için olduğunu dile getirdi.





Talepler net: 'Bu ihale derhal iptal edilmeli'





Kemeraltı esnafı, iptal edilen ihalenin yeniden açılmaması gerektiğini belirterek, Salepçioğlu İşhanı’nın mevcut haliyle esnafın kullanımında kalmasını talep ediyor. Yapının, yerli esnafların oluşturduğu bir kooperatif aracılığıyla restore edilmesini isteyen esnaf, tüm idari süreçlerin ise belirsizlik yaratmayacak şekilde, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesini bekliyor.









Kent hafızasının korunması için ortak çağrı





“Bu mesele sadece bir ticaret değil, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma meselesidir” ifadeleriyle yapılan çağrıda, çözüm için destek beklendiği belirtildi.





Tarihi Salepçioğlu İşhanı’nın 1973’ten bu yana İzmir’in ekonomik ve sosyal belleğinde özel bir yere sahip olduğunu hatırlatan esnaflar, bu yapının yeni nesil AVM projeleriyle değil, mevcut dokusuna uygun şekilde restore edilerek yaşatılmasını istiyor. Kemeraltı’nın sesi olan esnaflar, ekmeklerini ve tarihlerine sahip çıkmak için mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtiyor. Ayrıca çarşının kalbinde yer alan esnafların talepleri, yalnızca bir işhanı için değil, İzmir gibi tarihi bir kentin hafızasının korunması adına önemli görülüyor.









Belirsizlik aylar öncesinden başladı: Depreme karşı güçlendirilmesi planlanıyordu





Süreç aslında ilk olarak 16 Ekim 2024’te, esnafın sözleşmelerinin Ocak 2025’te sona ereceğinin açıklanmasıyla başladı. O tarihten itibaren tedirgin bekleyişe giren esnaflar, belirsizlik nedeniyle ürün tedarikinden çalışan maaşlarına kadar birçok konuda ciddi zorluklar yaşadı. Ellerindeki stokların durumu, yeni dönemde dükkanların geleceği ve kiraların nasıl karşılanacağı gibi sorular cevapsız kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi ve modernize edilmesi amacıyla hazırladığı projeyi, 2025 başında "turizm tesisi ve ticaret" fonksiyonu taşıyan bir yapım/onarım ihalesiyle yürürlüğe koymayı planladı. Ancak bu plan, esnaf çevrelerinde ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. İhalenin 22 Ocak 2025’te yapılması planlanırken, gelen yoğun tepkiler üzerine bir gün kala iptal edildi.











