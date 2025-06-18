İzmir'de bahçede çıkan yangın eve ve depoya sıçradı

Kemalpaşa ilçesinin kırsal bir mahallesinde, yabancı uyruklu bir şahsın evinin bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan bir ev ile bir depoya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.