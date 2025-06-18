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İzmir'de bahçede çıkan yangın eve ve depoya sıçradı

İzmir'de bahçede çıkan yangın eve ve depoya sıçradı

14:5218/06/2025, Çarşamba
IHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Kemalpaşa ilçesinin kırsal bir mahallesinde, yabancı uyruklu bir şahsın evinin bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan bir ev ile bir depoya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Yangına 7 arazöz, 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ederken alevler ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan ev ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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