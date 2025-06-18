Adıyaman yolunda devrilen tırda yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.