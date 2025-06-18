Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman yolunda devrilen tırda yangın çıktı

Adıyaman yolunda devrilen tırda yangın çıktı

12:4718/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen kazada, tekeri patlayan bir tır devrildi. Kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Edip Tekin idaresindeki 34 BA 9204 plakalı tır, seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın hemen ardından sürüklenmekten kaynaklı araçta yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.




#adıyaman
#gölbaşı
#tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E OKUL NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KAPANIYOR? 2025 2. dönem e-Okul kapanış tarihi ile e-Okul kapandı mı?