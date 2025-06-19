Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

08:1719/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#İzmir
#Çeşme
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih